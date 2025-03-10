Себастьян Феттель: «Шумахер – величайший в истории, даже если статистически это Хэмилтон. Льюис сломал множество стен, такие люди нужны»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал о том, как оценивает двух самых титулованных пилотов «Формулы-1» – Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.
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