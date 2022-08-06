«Если Роналду будет в старте, с тем же успехом можно сказать, что Криштиану разрешено все. У тен Хага будут большие проблемы». Мерфи о матче «МЮ» – «Брайтон»

Дэнни Мерфи высказался о том, как «Манчестер Юнайтед» поступить с Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец ушел с «Олд Траффорд» до окончания товарищеского матча «МЮ» с «Райо Вальекано» «Эрик тен Хаг пришел в большой клуб и пытается внедрить свою философию.