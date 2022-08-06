Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Если Роналду будет в старте, с тем же успехом можно сказать, что Криштиану разрешено все. У тен Хага будут большие проблемы». Мерфи о матче «МЮ» – «Брайтон»

Дэнни Мерфи высказался о том, как «Манчестер Юнайтед» поступить с Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец ушел с «Олд Траффорд» до окончания товарищеского матча «МЮ» с «Райо Вальекано» «Эрик тен Хаг пришел в большой клуб и пытается внедрить свою философию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх