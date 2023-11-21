НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Лукаку с рекордными 14 голами стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2024. Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й

Лукаку с рекордными 14 голами стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2024. Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й

Нападающий сборной Бельгии отметился 14 забитыми мячами за 8 игр и установил рекорд этапа. Вторым стал португалец Криштиану Роналду – у него 10 голов за 9 игр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх