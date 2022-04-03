Юнармейцы Ростовской области приняли участие во Всероссийской акции «Раздельный сбор мусора»

Ребята поговорили об экопривычках и раздельном сборе мусора, способах, как продлить жизнь вещей, собрали мусор у берега реки, рассортировали его и утилизировали в урнах для раздельного сбора мусора.
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