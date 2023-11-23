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В общежитии челябинского вуза нашли «фантомные» окна

В общежитии челябинского вуза нашли «фантомные» окна

После ремонта в кампусе Челябинского института путей сообщения возбудили уголовное дело. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, во время ремонта общежития Челябинского института путей сообщения «исчезли» больше четверти стеклопакетов.

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