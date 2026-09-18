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Широков: «ЦСКА провалится. У них нападающих нет — как они играть-то будут?»

Широков: «ЦСКА провалится. У них нападающих нет — как они играть-то будут?»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Роман Широков выразил мнение, что «армейцам» не удастся побороться за первое место в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.

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