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Несли 15 километров. В Приморье туристка едва не погибла на горе

Несли 15 километров. В Приморье туристка едва не погибла на горе

В Приморском крае туристка едва не погибла после восхождения на гору Пидан. В ожидании спасения ей пришлось провести на вершине целую ночь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

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