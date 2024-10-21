Несли 15 километров. В Приморье туристка едва не погибла на горе

В Приморском крае туристка едва не погибла после восхождения на гору Пидан. В ожидании спасения ей пришлось провести на вершине целую ночь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии