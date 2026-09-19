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Выборы в Госдуму: явка на второй день 44,57%

Выборы в Госдуму: явка на второй день 44,57%

По данным ЦИК, к концу второго дня голосования явка избирателей составила 44,57%. Предварительные итоги выборов будут известны после 21:00 20 сентября, когда закроются все участки.

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