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Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области

Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области

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