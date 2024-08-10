Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков с управляемым вектором тяги Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли ночью удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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