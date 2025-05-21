Агломерации Тикси — Найба включена в план развития опорных пунктов Арктики

Агломерации Тикси — Найба, по предложению президента страны Владимира Путина, включена в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, 21 мая сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
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