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«Реалу» интересен Брозович. «Мадрид» связался с представителями экс-хавбека «Аль-Нарса», игрок нравится Моуринью (Саша Тавольери)

« Реал » проявил интерес к Марцело Брозовичу . Мадридский клуб связался с представителями 33-летнего полузащитника, чтобы собрать информацию о футболисте, сообщил журналист Саша Тавольери.

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