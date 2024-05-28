Власти Китая усилят противодействие финансовым рискам

Предотвращение финансовых рисков выступает ключевым условием высококачественного развития Китая. Об этом было заявлено на состоявшемся в Пекине заседании политбюро центрального комитета Компартии республики, сообщает 28 мая Центральное телевидение КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии