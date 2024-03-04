В Саратовской области 23 ребенка заболели норовирусом

ПУГАЧЕВ, 4 марта, ФедералПресс. В Пугачеве Саратовской области управление Роспотребнадзора по региону проводит эпидемиологическое расследование в связи с выявлением острой кишечной инфекции в общеобразовательной школе № 2.
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