Трамп: глубинное государство скрывало данные об иностранном влиянии на выборы

Члены глубинного государства в Соединенных Штатах скрывали от руководства страны и американского народа информацию о масштабах якобы имевшего место вмешательства Китая в выборы США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
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