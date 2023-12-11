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Аналитик Гришунин: в 2023 году россияне вложатся в 40-50 тонн золотых слитков

Аналитик Гришунин: в 2023 году россияне вложатся в 40-50 тонн золотых слитков

Несмотря на рост цен почти на 10%, спрос на золото в России остался высоким. По итогам 2023 года россияне могут вложиться в 40-50 тонн этого драгметалла, заявил «Ведомостям» управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

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