Аналитик Гришунин: в 2023 году россияне вложатся в 40-50 тонн золотых слитков

Несмотря на рост цен почти на 10%, спрос на золото в России остался высоким. По итогам 2023 года россияне могут вложиться в 40-50 тонн этого драгметалла, заявил «Ведомостям» управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.