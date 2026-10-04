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Zero Hedge

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25 States Ask Supreme Court To End Maine's 72-Hour Gun-Purchase Wait

25 States Ask Supreme Court To End Maine's 72-Hour Gun-Purchase Wait

25 States Ask Supreme Court To End Maine's 72-Hour Gun-Purchase Wait A Montana-led coalition of 24 state attorneys general and the Arizona Legislature is urging the Supreme Court to hear a challenge to Maine's three-day waiting period for gun purchases.

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