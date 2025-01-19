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Маск поддержал лозунг кандидата в канцлеры Германии от АдГ

Маск поддержал лозунг кандидата в канцлеры Германии от АдГ

Американский бизнесмен Илон Маск, поддержавший республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, процитировал лозунг кандидата на пост главы правительства ФРГ от партии "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель.

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