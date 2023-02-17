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Раздававшая печенье на Майдане Нуланд поддержала идею ударов по России

Раздававшая печенье на Майдане Нуланд поддержала идею ударов по России

Официальные лица в Вашингтоне договорились до прямых призывов наносить удары по территории России. Замгоссекретаря Виктория Нуланд, известная раздачей печенек на Майдане, теперь объявила, что военные объекты в Крыму — это законные цели для ВСУ.

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