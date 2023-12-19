В СПЧ заявили, что русофобию распространяют выходцы из Средней Азии и Закавказья

Распространителями агрессивной русофобии являются представители стран Средней Азии и Закавказья. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил член Совета по правам человека при российском президенте Кирилл Кабанов.
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