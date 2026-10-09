Специалист Поздняков: дачный дом можно зарегистрировать в упрощённом порядке

Если дачный дом достался в наследство, но не оформлен, и документы утеряны, начинать нужно с нотариуса: в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя необходимо подать заявление о принятии наследства.
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