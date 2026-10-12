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Гороскоп с 12 по 18 октября 2026 года для всех знаков зодиака от Ларисы Андерсен

Астролог Лариса Андерсен поделилась своим предсказанием на неделю для всех знаков зодиака с Зая.ру. ♈️ Овен Эта неделя принесет вам новые возможности в работе.

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