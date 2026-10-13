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ГТРК Татарстан

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В Казани 15-летний подросток насмерть сбил женщину и скрылся: перед ДТП он был пьян

В Казани 15-летний подросток насмерть сбил женщину и скрылся: перед ДТП он был пьян

В Казани возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который устроил ДТП со смертельным исходом.

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