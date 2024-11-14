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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев выиграл 68 матчей в сезоне. Это наибольшее количество в ATP-туре с 2017-го

Зверев выиграл 68 матчей в сезоне. Это наибольшее количество в ATP-туре с 2017-го

Александр Зверев обыграл Каспера Рууда на групповом этапе итогового турнира – 7:6(3), 6:3. Для немца это 68-я победа в сезоне.

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