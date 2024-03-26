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Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели

Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели

Спецтехника у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар© РИА Новости / Сергей БобылевСегодня 3,1K прочитали Петр Акопов Исполнители уже арестованы — и даже есть шанс выйти на организаторов.

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