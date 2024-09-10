Минобороны: за ночь сбито 144 БПЛА над девятью регионами России

В подмосковном городе Раменское в результате атаки погибла женщина, три человека получили ранения. Изначально губернатор Московской области писал о погибшем 9-летнем ребенке, а позже уточнил, что жертвой стала 46-летняя женщина.
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