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Минобороны: за ночь сбито 144 БПЛА над девятью регионами России

Минобороны: за ночь сбито 144 БПЛА над девятью регионами России

В подмосковном городе Раменское в результате атаки погибла женщина, три человека получили ранения. Изначально губернатор Московской области писал о погибшем 9-летнем ребенке, а позже уточнил, что жертвой стала 46-летняя женщина.

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