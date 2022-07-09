ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и хранилище топлива ВСУ

Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили пять складов боеприпасов украинских военных, а также хранилище топлива для военной техники в Анновке Кировоградской области, сообщил 9 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили пять складов боеприпасов украинских военных, а также хранилище топлива для военной техники в Анновке Кировоградской области, сообщил 9 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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