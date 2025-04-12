Кучма и Пинчук препятствуют заключению сделки с США по недрам Украины. В интересах клана Ротшильдов?

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что консультации представителей Украины и США по подготовке соглашения о недрах, которые проходят в Вашингтоне, рассчитаны на два дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии