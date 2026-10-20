© Virginia Mayo/APВысокопоставленные представители НАТО обеспокоены тем, что отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом могут быть «безнадежно испорчены», и это приведет к тому, что Киеву придется принять «болезненные» условия урегулирования конфликта с Россией.
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