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Власти России могут расторгнуть контракт с подрядчиком, реконструирующим пермский аэропорт

Власти России могут расторгнуть контракт с подрядчиком, реконструирующим пермский аэропорт

Это связано с повторным срывов сроков выполнения работ.Правительство России рассматривает возможность расторжения контракта с компанией «Стройтрансгаз», которая занимается реконструкцией международного аэропорта Перми.

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