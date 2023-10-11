Власти России могут расторгнуть контракт с подрядчиком, реконструирующим пермский аэропорт

Это связано с повторным срывов сроков выполнения работ.Правительство России рассматривает возможность расторжения контракта с компанией «Стройтрансгаз», которая занимается реконструкцией международного аэропорта Перми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии