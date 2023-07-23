Мне яснее и яснее видится необходимость создания СССР 2.0 . Но как-то не хочется водить людей по тем же граблям.
Как Советская армия разрушала Советский Союз
Комментарии
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Sergey Desa
Очень точно определили автора.
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12 час.
SD
Sergey Desa
Распад СССР это неправильное соотношение желаний и возможностей человека как продукта природы. Если человечество и найдёт ту золотую середину между злом и добром, возможно тогда и найдётся система человеческих отношений, в которой человек займет первое место. Но 40 тыс лет существование человека как особи мыслящего пока значительных результатов не дали. Способность убивать себе подобных более технически пока есть главный результат развития.
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12 час.
Сергей Дмитриев
У электрика не так залипли контакты и его понесло... гнать чернуху. "Там, наверху" накопилось проблем с передачей эстафетной палочки власти. Авральная передача стала нормой. В КНР своевременно решили эту проблему и результаты налицо. Им Хо.
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10 час.
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