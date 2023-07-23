Как Советская армия разрушала Советский Союз

SD

Sergey Desa

Распад СССР это неправильное соотношение желаний и возможностей человека как продукта природы. Если человечество и найдёт ту золотую середину между злом и добром, возможно тогда и найдётся система человеческих отношений, в которой человек займет первое место. Но 40 тыс лет существование человека как особи мыслящего пока значительных результатов не дали. Способность убивать себе подобных более технически пока есть главный результат развития.