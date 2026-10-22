Антонелли не дадут шампанского, даже если он станет чемпионом Формулы 1Открытый источникЛидер чемпионата Формулы 1 Кими Антонелли не сможет отпраздновать возможный титул или финиш на подиуме Гран При США с бокалом шампанского.