Антонелли не дадут шампанского, даже если он станет чемпионом Формулы 1Открытый источникЛидер чемпионата Формулы 1 Кими Антонелли не сможет отпраздновать возможный титул или финиш на подиуме Гран При США с бокалом шампанского.
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