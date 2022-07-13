Джо Байден проводить переговори з Андресом Мануелем Лопесом Обрадором в Овальному кабінеті Білого дому, 12 липня 2022 року Міграція стала головною темою переговорів президентів США та Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вже вдруге від початку президентства Джо Байдена відвідав Білий дім Через місяць після того, як президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор проігнорував саміт […] Сообщение Міграція стала головною темою переговорів президентів США та Мексики появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.