Энциклопедия Техники

435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Без выяснения, что есть Цель Творения, все эти вопросы не могут найти правильного ответы, априори. Без ясности относи...Есть атеисты, ест...
  • Иван Захава
    Автор не много не прав: Есть те, кто верит в Бога, есть те, кто не верит, а есть те, кто знает - они уже были там, но...Есть атеисты, ест...
  • Сергей Федосеев
    ...а когда лёва зажевал антилопу его совесть мучила...Есть атеисты, ест...

Есть атеисты, есть верующие, но те и другие часто задаются вопросом: Кто или что есть Бог

Есть атеисты, есть верующие, но те и другие часто задаются вопросом: Кто или что есть Бог

﻿﻿Есть атеисты, есть верующие, но и те и другие часто задаются вопросом: Кто или что такое Бог? Люди пытаются дать этому определение, объяснение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх