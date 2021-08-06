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Вниманию граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года в связи с обильным выпадением осадков и подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым!

Вниманию граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года в связи с обильным выпадением осадков и подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым!

Постановлениями Администрации города Керчи от 21 июня 2021 г. №927/1-п и №928/1-п утверждены Порядки расходования средств, поступивших в бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым из резервного фонда Совета министров Республики Крым для финансового обеспечения и (или) возмещения непредвиденных расходов для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года в связи с обильным выпадением осадков и подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

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