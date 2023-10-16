США попросили Индию поделиться космическими технологиями

Космическое агентство США попросило индийскую сторону поделиться с ним космическими технологиями. Об этом со ссылкой главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Соманатха сообщает ТАСС.
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