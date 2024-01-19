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Четыре ребенка стали жертвами ночных пожаров в Башкирии и Приамурье

Четыре ребенка стали жертвами ночных пожаров в Башкирии и Приамурье

Две девочки трех и четырех лет погибли во время ночного пожара в Башкирии. Мать семейства успела вынести из горящего дома только семимесячного ребенка, рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

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