Четыре ребенка стали жертвами ночных пожаров в Башкирии и Приамурье

Две девочки трех и четырех лет погибли во время ночного пожара в Башкирии. Мать семейства успела вынести из горящего дома только семимесячного ребенка, рассказали в управлении Следственного комитета по республике.
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