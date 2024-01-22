Маск назвал себя "вдохновленным евреем" и отправился в Освенцим

Мультимиллиардер Илон Маск, заподозренный на фоне конфликта на Ближнем Востоке в антисемитизме, прибыл в Польшу для участия в ежегодной конференции Европейской еврейской ассоциации и в памятных мероприятиях на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим.
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