Вчера Добрый вечер, Империя. Инфляция снижается, безработица находится на рекордно низком уровне или вблизи него, экономический рост в США продолжается уверенными темпами … и американцы глубоко пессимистичны в отношении экономики.
Паззлы все забавнее
Комментарии
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Галина Чужая
Да уж, на Западе у нас партизан Белоруссия, но вот то о чём забыли США - оказалось, что у нас есть партизан и на Востоке - КНДР😀😀😀😀
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12 час.
alik3456 Джексон
А по северным морям , ледоколы с танкерами и с калибрами гуляют.
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2 час.
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