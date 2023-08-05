Политика как она есть

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  • Boris Voronin
    Хохлы ДОЛЖНЫ увидеть и ПРОЧУВСТВОВАТЬ на СВОЕЙ шкуре ВСЕ УЖАСЫ 8-и лет жизни Донбасса!!! Только ТАК, и ни как иначе!!!"Шок и трепет" - ...
  • alik3456 Джексон
    А по северным морям , ледоколы с танкерами и с калибрами гуляют.Паззлы все забавнее
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Задача не столько в удержании линии фронта сколько в полной зачистке мужского населения фашиствующего настроения , те..."Шок и трепет" - ...

Паззлы все забавнее

Паззлы все забавнее

Вчера Добрый вечер, Империя. Инфляция снижается, безработица находится на рекордно низком уровне или вблизи него, экономический рост в США продолжается уверенными темпами … и американцы глубоко пессимистичны в отношении экономики.

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Комментарии
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Галина Чужая
Да уж, на Западе у нас партизан Белоруссия, но вот то о чём забыли США - оказалось, что у нас есть партизан и на Востоке - КНДР😀😀😀😀
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12 час.
alik3456 Джексон
А по северным морям , ледоколы с танкерами и с калибрами гуляют.
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2 час.

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