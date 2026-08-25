Бойцы уничтожили в небе основное оружие ВСУ: главная новость СВО 25 августа

Бойцы уничтожили в небе основное оружие ВСУ: главная новость СВО 25 августаБойцы отряда «Барс-Курск», сбившие из крупнокалиберного пулемёта украинскую крылатую ракету «Фламинго» в Курской области, проявили мастерство и заслуживают государственных наград, заявил эксклюзивной беседе с aif.
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