Cерия Fallout продолжает набирать обороты в Steam после выхода сериала от Amazon — кол...

Cерия Fallout продолжает набирать обороты в Steam после выхода сериала от Amazon — количество игроков растетУспех сериал Fallout привел к всплеску продаж игр серии и значительно улучшил вовлеченность игроков, которая только продолжает набирать обороты.
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