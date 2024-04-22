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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Cерия Fallout продолжает набирать обороты в Steam после выхода сериала от Amazon — кол...

Cерия Fallout продолжает набирать обороты в Steam после выхода сериала от Amazon — кол...

Cерия Fallout продолжает набирать обороты в Steam после выхода сериала от Amazon — количество игроков растетУспех сериал Fallout привел к всплеску продаж игр серии и значительно улучшил вовлеченность игроков, которая только продолжает набирать обороты.

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