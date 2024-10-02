Русский Колоколъ Это Сургут. Aleksandr Schemlyaev/Russian Look Дикие законы процветают в образовательном учреждении столицы русской нефти.
«Нам плевать, у нас связи»: Общинники поставили на место банду студентов-вымогателей
Комментарии
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Валера Морозов
А зачем тогда власть, полиция? Разогнать их всех к чертовой матери! Все равно все решает русская община. Так и до народного бунта можно докатиться.
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Полиция на содержании бандитов?
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11 час.
Игорь Кузнецов
Если так и представить дело, то "только Русская Община защищает русских и россиян". На беспредел отвечают таким же. А это вымогательство - уголовная статья. Не хотят "ломать жизнь" молодым ребятам? Так она будет сломана, если на всю жизнь поймут что нужно не обращаться с заявлением в полицию, а искать более сильную "крышу".
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4 час.
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