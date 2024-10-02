«Нам плевать, у нас связи»: Общинники поставили на место банду студентов-вымогателей

А зачем тогда власть, полиция? Разогнать их всех к чертовой матери! Все равно все решает русская община. Так и до народного бунта можно докатиться.

Игорь Кузнецов

Если так и представить дело, то "только Русская Община защищает русских и россиян". На беспредел отвечают таким же. А это вымогательство - уголовная статья. Не хотят "ломать жизнь" молодым ребятам? Так она будет сломана, если на всю жизнь поймут что нужно не обращаться с заявлением в полицию, а искать более сильную "крышу".