«Нам плевать, у нас связи»: Общинники поставили на место банду студентов-вымогателей

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Валера Морозов
А зачем тогда власть, полиция? Разогнать их всех к чертовой матери! Все равно все решает русская община. Так и до народного бунта можно докатиться.
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Полиция  на  содержании  бандитов?
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11 час.
Игорь Кузнецов
Если так и представить дело, то &quot;только Русская Община защищает русских и россиян&quot;. На беспредел отвечают таким же. А это вымогательство - уголовная статья. Не хотят &quot;ломать жизнь&quot; молодым ребятам? Так она будет сломана, если на всю жизнь поймут что нужно не обращаться с заявлением в полицию, а искать более сильную &quot;крышу&quot;.
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4 час.

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