На Ставрополье военные следователи продолжают проводить рейды в отношении натурализованных граждан  

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и работниками военного комиссариата проведены очередные рейдовые мероприятия, направленные на постановку на воинский учет натурализованных граждан.
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