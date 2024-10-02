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Новости южных регионов

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На Ставрополье военные следователи продолжают проводить рейды в отношении натурализованных граждан  

На Ставрополье военные следователи продолжают проводить рейды в отношении натурализованных граждан  

  Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и работниками военного комиссариата проведены очередные рейдовые мероприятия, направленные на постановку на воинский учет натурализованных граждан.

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