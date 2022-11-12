Театр абсурда

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Когда действительность страшнее антиутопии

Когда действительность страшнее антиутопии

Украина наградила Европу самой большой вынужденной миграцией со времен Второй мировой войны Если раньше считалось, что 2015 год был самым напряжённым в плане количества мигрантов, устремившихся в Европу, то теперь всё выглядит ещё более пугающе.

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