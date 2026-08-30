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Аборигены изображали гигантских предков во время колонизации Австралии

Аборигены изображали гигантских предков во время колонизации Австралии

Новое исследование, опубликованное в августе 2026 года, установило, что масштабные изображения мифических предков в наскальном и пещерном искусстве австралийских аборигенов появились или резко участились именно в период европейской колонизации — с конца XVIII века.

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