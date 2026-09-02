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Дудь* и Моргенштерн* устроили «ответ Shaman» на Мертвом море

Дудь* и Моргенштерн* устроили «ответ Shaman» на Мертвом море

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) и журналист Юрий Дудь (признан Минюстом РФ иностранным агентом) во время интервью побывали на побережье Мертвого моря.

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