Государственная регистрация изобретения и выдача патента в ФГБУ ФИПС (Роспатент). Гонорары авторам за изобретение, полезную модель, промышленный образец: что нужно знать про страховые взносы?

Полное юридическое сопровождение Юридическое сопровождение в Роспатенте, ФАС и суде по вопросам интеллектуальной собственности Подробные консультации опытных юристов Доступно отвечаем на вопросы любой сложности даже после завершения срока договора Мобильны и готовы к выезду Приедем к вам в офис сегодня, чтобы защитить ваш бизнес/интеллектуальную собственность завтра Патентование изобретений в России Патентом на изобретение называется документ, […] Государственная регистрация изобретения и выдача патента в ФГБУ ФИПС (Роспатент).