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Детство в гарнизонах, свадьба в джинсах и погоны в кадре: жизненные повороты актера Олега Андреева

В кадре Олег Андреев почти всегда собран, строг и носит погоны: зрители привыкли видеть его оперативником в «Улицах разбитых фонарей», спасателем в «Пяти минутах тишины» или полковником Следственного комитета в «Первом отделе».

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