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Пятый канал

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Подставная бабуля: в деле об убийстве экс-мэра Самары появилась история с продажей автомобиля

Подставная бабуля: в деле об убийстве экс-мэра Самары появилась история с продажей автомобиля

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, которую обвиняют в двойном убийстве, использовала подставную пенсионерку и своего друга, чтобы продать автомобиль бабушки.

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