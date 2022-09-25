Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии

С последним эшелоном 70 лет тому назад – 18 сентября 1952 года – последний эшелон с финскими репарационными поставками пересёк погранпереход Вайникалле – Бусловская на Карельском перешейке.
Популярные статьи
- «Русский пароход, сдавайсь. Не будешь — будем стрелять пушка», - кричали немцы капитану парохода «Иосиф Сталин». Что им ответил капитан
- Оказывается Фридрих Паулюс еще в сентябре 1942 года предупреждал о возможном окружении своей армии, но тогда его никто не хотел слушать
- – Ну, стреляй же, гад! – крикнул старший лейтенант Зайцев фашисту, когда тот направил на него свой автомат. Чем все закончилось
Свежие комментарии