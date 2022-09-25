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Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии

Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии

С последним эшелоном 70 лет тому назад – 18 сентября 1952 года – последний эшелон с финскими репарационными поставками пересёк погранпереход Вайникалле – Бусловская на Карельском перешейке.

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