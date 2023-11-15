Врач Умнов: мороженое с алкоголем вызывает опьянение и приводит к зависимости

Мороженое с алкоголем – это опасное лакомство, которое грозит человеку развитием зависимости от спиртного, считает преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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