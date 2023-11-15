Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Россияне с горбатыми носами! Покупайте больше - чем больше купите, тем больше у вас заберут. Лохи!!!РБК: россияне зак...
  • Александр Макеев
    Всё это результат того, что в России катастрофически не хватает технических роботов и автоматов, способных замещать с...Экономист Капелюш...
  • Леонид Ла Рошель
    В ответ товарищу Си можно было бы упомянуть старый одесский анектод, с сюжетом наоборот "А Байден-то 3,14дорасом оказ...МИД КНР назвал бе...

Врач Умнов: мороженое с алкоголем вызывает опьянение и приводит к зависимости

Врач Умнов: мороженое с алкоголем вызывает опьянение и приводит к зависимости

Мороженое с алкоголем – это опасное лакомство, которое грозит человеку развитием зависимости от спиртного, считает преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх